Schulklassen gesucht: Köln-Exkursion „Smart History“

Die sk stiftung jugend und medien der Sparkasse KölnBonn und das Social Lab der Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung der Universität zu Köln suchen mehrere Schulklassen der Unter-, Mittel- und Oberstufe, die im Januar 2019 an einer medialen Geschichtsexkursion durch die Kölner Altstadt oder Ehrenfeld teilnehmen wollen. Dabei werden verschiedene Stationen aufgesucht, an denen Zusatzinformationen wie z.B. Texte, Bilder, Töne oder Videos auf dem Tablet oder Smartphone aufgerufen werden können. So können die Schüler*innen geschichtliche Lerninhalte vor Ort „erleben“.

Thema der Exkursion kann zum Beispiel das römische, das mittelalterliche oder das Köln zur Zeit des Nationalsozialismus sein. Der Termin wird individuell für den Zeitraum zwischen dem 21. und 31. Januar 2019 vereinbart. Eine Exkursion dauert circa drei Zeitstunden. Jede Gruppe wird von circa vier Studierenden begleitet. Die Teilnahme ist kostenfrei. Tablets werden gestellt.

Die Routen und Inhalte der Exkursionen haben Student*innen der Uni Köln im Rahmen ihres Berufsfeld-Praktikums erstellt. Die Inhalte sind bewusst für Schüler*innen gestaltet. Geplant ist, dass die medialen Exkursionen nach dem Projekt Kölner Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Bei Interesse an einer Teilnahme freuen wir uns über eine kurze Bewerbung bis zum 05. Dezember mit Angaben zur Klassengröße und dem Alter der Schüler*innen.

Ansprechpartner ist Thomas Welsch (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! / 0221.888 95 482).