Zusatz-Workshop: "Draw your Game"

Am 29. Oktober können 8- bis 10-Jährigen bei uns in Bonn ihr eigenes Computerspiel entwickeln und auf Papier bringen. Egal ob einfach oder kompliziert, ein oder mehrere Level - mit der App "Draw your Game" wird es im Handumdrehen am Tablet spielbar. Am Ende probiert ihr gegenseitig eure Spiele aus.

