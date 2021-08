Trickfilm für 8- bis 10-Jährige

In diesem Herbstferien-Workshop (11.-15.10. in Köln) erweckt ihr eure eigenen Figuren und Kulissen zum Leben. Ihr denkt euch eine Geschichte aus, malt und bastelt mit Schere und Papier, verwendet Figuren aus Plastik oder Stoff und fangt Bild für Bild jede Szene ein. Am Ende fügt ihr alles zu eurem Trickfilm zusammen.

