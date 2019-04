Für Groß und Klein: Augmented Reality

Augmented Reality ist schon cool: Einfach mal die Welt mit anderen Augen sehen, aus 2D 3D werden lassen oder mit Hilfe von z.B. dem Merge Cube das gesamte Sonnensystem in der Hand haben. Wir zeigen euch, wie einfach das ist: Am Samstag, den 4. Mai in der Kölner Stiftung beim Workshop "Für Groß und Klein". Seid dabei!

