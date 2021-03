Girls`Day: In diesem Jahr online!

Egal ob Smartphone-App, Online-Shopping oder intelligente Ampelsteuerung: Hinter all diesen Produkten und Dienstleistungen steckt Programmierarbeit. Um herauszufinden, ob die Informatik das Richtige für euch ist, erfahrt ihr in diesem Workshop, was genau zu den Aufgaben der verschiedenen Berufsbilder (bspw. Fachinformatikerin, mathematisch-technische Software-Entwicklerin, IT-Systemkauffrau, Informatikkauffrau oder IT-Systemelektronikerin) gehört und welche Voraussetzungen man für eine Ausbildung bzw. ein Studium braucht. Damit die Praxis nicht zu kurz kommt gibt es zum "Hineinschnuppern" kleine Aufgaben am Rechner!

Damit ihr genug Bildschirmpausen habt, findet die Veranstaltung in zwei Zeitblöcken statt:

Von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr.

Die Veranstaltung führen wir mit dem Tool Webex durch. Und keine Sorge: Ihr bleibt "unter euch", wir zeichnen diese nicht auf.

Eine Anleitung bekommt ihr ein paar Tage vorher per E-Mail zugeschickt.

Anmelden könnt ihr euch über die Girls` Day-Seite unter

https://www.girls-day.de/@/Show/sk-stiftung-jugend-und-medien-der-sparkasse-koelnbonn/it-berufe-kompakt-ausprobieren-und-informieren