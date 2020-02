Vom Profi lernen: Das bessere Portrait

Ob Portraits von anderen oder gute Selfies, ob für den eigenen Instagram-Account oder die Bewerbungs-Fotomappe geknipst: Gutes Fotografieren will gelernt sein! Am 14. März können 16- bis 21-Jährige bei uns deshalb ihr Know-how erweitern und sich fit machen in Sachen Beleuchtung, Hintergrund, Kameraeinstellungen, gute Foto-Apps und mehr.

Infos und Anmeldung