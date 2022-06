Python für Fortgeschrittene

Nach den Sommerferien können Python-Erfahrene wöchentlich weiter programmieren. Ihr steigt tiefer in die Programmierung ein, erweitert eure Python-Kenntnisse in Pygame Zero und lernt unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten kennen, zum Beispiel das Machine Learning, das Auslesen einer Website und mehr.

