Foto-Workshop: Friedensbilder

Durch den Ukraine-Krieg sind wir alle im Moment von schrecklichen Kriegsbildern umgeben und wünschen uns Frieden. Diesem Wunsch können 12- bis 14-Jährige in unserem Workshop am 9. April nachgehen, in dem sie gemeinsam überlegen, was Frieden für sie bedeutet und wie sie das fotografisch ausdrücken wollen.

