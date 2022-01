Freie Plätze "Schreiben am PC mit 10 Fingern"

10- bis 13-Jährige aufgepasst: In unserem Workshop zum "Schreiben am PC mit 10 Fingern" am 29./30. Januar haben wir im Moment noch Plätze frei. Mit der Emo2Type-Lernmethode findet ihr euch bald blind auf den Tasten zurecht, denn ihr merkt sie euch anhand einer Geschichte.

Weitere Infos & Anmeldung