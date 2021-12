Spiele erstellen mit Roblox

In der ersten Januarwoche können 10- bis 13-Jährige bei uns in Köln mit „Roblox Studio“ visuell beeindruckende 3D-Spielwelten erschaffen. In unserem Workshop lernt ihr die Grundlagen kennen, entwerft eige­ne Hindernisparcours oder sogar ein „Adventure“-Game, in dem ihr kleine eigene Scripte mit „Lua“ programmiert.

Infos & Anmeldung