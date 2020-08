Freie Plätze in den Herbstferien

In den Ferien abtauchen in virtuelle Welten mit CoSpaces, programmieren oder Hörspiel und eigene Songs produzieren: Wir haben noch Plätze frei in unseren kreativen Medien-Workshops - in welchen genau, erfahrt ihr hier.

Für 8- bis 10-Jährige:

Musik-Video selber machen: Tanzen, Drehen, Schneiden // 12.10.-14.10.2020 8-10 Jahre HF-K0-511 [Köln]

Musik produzieren am Tablet // 15.10.-16.10.2020 8-10 Jahre HF-K0-405 [Köln]

Für 10- bis 13-Jährige:

Abenteuer Hörspiel // 12.10.-16.10.2020 10-13 Jahre HF-B1-453 [Bonn]

Spiele programmieren mit Kodu // 12.10.-13.10.2020 10-13 Jahre HF-B1-354 [Bonn]

Virtuelle Welten erschaffen mit CoSpaces // 14.10.-16.10.2020 10-13 Jahre HF-B1-658 [Bonn]

Minecraft-Baumeister: Städte und Siedler // 16.10.2020 10-13 Jahre HF-B1-659 [Bonn]

2D-Trickfilm // 19.10.-23.10.2020 10-13 Jahre HF-K1-512 [Köln]

LEGO Mindstorms // 19.10.-23.10.2020 10-13 Jahre HF-B1-153 [Bonn]

Für 13- bis 16-Jährige:

2D-Level Design mit Unity // 12.10.-16.10.2020 13-16 Jahre HF-K2-611 [Köln]

JavaScript: Animationen und Spiele // 12.10.-16.10.2020 13-16 Jahre HF-K2-310 [Köln]

Musik produzieren am Computer // 12.10.-15.10.2020 13-16 Jahre HF-B2-454 [Bonn]

Filme neu synchronisieren // 19.10.-23.10.2020 13-16 Jahre HF-K2-406 [Köln]

C++ Aufbau // 19.10.-23.10.2020 13-16 Jahre HF-K2-311 [Köln]

Radio: Auf Sendung // 19.10.-23.10.2020 13-16 Jahre HF-B2-455 [Bonn]