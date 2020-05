Maker Space: Technik hörbar machen!

Wie klingen wohl die Komponenten eines Computers? In unserem Maker Space bauen wir mit euch zusammen einen Empfänger für elektromagnetische Wellen. Mit ihm könnt ihr hören, wie „Technik klingt“. An unseren beiden Tagen arbeitet ihr mit Lötkolben, Spulen und allerlei kleinen Bauteilen. Meldet euch jetzt an.

