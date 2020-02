Medien-Workshops in den Osterferien

Wollt ihr euch an Ostern mit digitaler Bildbearbeitung die Zeit vertreiben oder lieber Musik am Computer produzieren? Bei uns könnt ihr auch noch digitale Spiele mit Unity designen, eure Lieblingsfilmausschnitte neu synchronisieren oder beim Minecraft-Zocken euren Teamgeist unter Beweis stellen. Meldet euch jetzt an. Mit Klick auf den jeweiligen Workshop erhaltet ihr weitere Informationen und könnt euch anmelden.

In Köln:

Musik produzieren am Computer // 06.04.-07.04.2020 // 10-13 Jahre // OF-K1-402

Foto-Labor: Digitale Bildbearbeitung // 16.04.-17.04.2020 // 13-16 Jahre // OF-K2-502

In Bonn:

2D-Level Design mit Unity // 06.04.-09.04.2020 // 13-16 Jahre // OF-B2-651

Filme neu synchronisieren // 14.04.-17.04.2020 // 10-13 Jahre // OF-B1-451

Minecraft-Baumeister: Schiffe und Schätze // 19.04.2020 // 13-16 Jahre // OF-B2-653