Minecraft-Baumeister nur für Mädchen

Diesen Samstag (9.11.) in Bonn: Wer baut den höchsten Turm, rät schneller beim Montagsmaler und erschafft das schwierigste Labyrinth? In unserem Minecraft-Baumeister-Spezial-Workshop nur für Mädchen könnt ihr eure Teamfähigkeit spielerisch unter Beweis stellen und mit Minecraft kreativ werden. Meldet euch an!

Infos & Anmeldung