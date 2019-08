Freie Plätze in den Herbstferien

In den Ferien könnt ihr bei uns in den unterschiedlichsten Medienbereichen kreativ werden. Für junge Filmemacher*innen besonders zu empfehlen: "VFX: Visuelle Effekte in der Filmbearbeitung". Hier erfahrt ihr, in welchen Workshops im Moment noch Plätze frei sind. Mit Klick auf den Titel erfahrt ihr mehr über den einzelnen Workshop und kommt von dort direkt zur Anmeldung.

Für 10- bis 13-Jährige:

LEGO Mindstorms // 14.10.-18.10.2019 // HF-K1-104 [Köln]

Abenteuer Hörspiel // 14.10.-18.10.2019 // HF-B1-454 [Bonn]

Minecraft-Baumeister: Türme, Labyrinthe, Ratespiele // 18.10.2019 // HF-B1-663 [Bonn]

Trickfilm // 21.10.-25.10.2019 // HF-K1-512 [Köln]

Für 13- bis 16-Jährige:

VFX: Visuelle Effekte in der Filmbearbeitung // 14.10.-18.10.2019 // HF-K2-511 [Köln]

Musik-Video selber machen: Tanzen, Drehen, Schneiden // 14.10.-16.10.2019 // HF-B2-557 [Bonn]

C++ Aufbau // 21.10.-25.10.2019 // HF-K2-310 [Köln]

Virtuelle Welten erschaffen mit Unity 3D // 21.10.-25.10.2019 // HF-K2-620 [Köln]

Radio: Auf Sendung // 21.10.-25.10.2019 // HF-B2-455 [Bonn]

Film: Dreh und Schnitt // 21.10.-25.10.2019 // HF-B2-558 [Bonn]