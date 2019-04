Actionfotografie für Jungs

Ob Halfpipe-Akrobatik, Fußballspielen, Frisbeewerfen oder Tanzen - überall, wo Menschen in Bewegung sind, entstehen fantastische Fotos, wenn es uns gelingt den richtigen Moment "einzufrieren". Am 5. Mai stellt ihr bei uns eure eigenen Szenen, lernt die besten Kameraeinstellungen kennen und macht jede Menge Fotos. Meldet euch an!

