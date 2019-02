Auf ins Weltall mit dem Kerbal Space Program!

In unserem Workshop am 16. März in Bonn können 11- bis 15-Jährige ihr eigenes Raumschiff bauen und den Raketenstart digital, aber unter realistischen, physikalischen Bedingungen testen. Danach ist auch der Mond nicht mehr weit weg. Meldet euch jetzt an!

Infos und Anmeldung