3D-Modellierung nur für Mädchen

Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren können bei uns ganz exklusiv unter sich das Modellieren mit der 3D-Animationssoftware Blender kennen lernen. In unserem Workshop am 17. März von 11 bis 16 Uhr in Köln nehmt ihr Fotos als Grundlage und erweckt Dinosaurier, Elefanten, Fische und andere Tiere virtuell zum Leben.

Weiterlesen