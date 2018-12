Für Groß und Klein

Unsere neue Workshop-Reihe "Für Groß und Klein" richtet sich an jüngere Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren, die gemeinsam mit einem Erwachsenen an einem Wochenendtag mit Medien kreativ werden wollen. In unserem Bonner Workshop "Für Groß und Klein: LEGO Mindstorms" sind im Moment noch Plätze frei.

