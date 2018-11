Freie Plätze in den Winterferien

In den Winterferien gibt es im Moment noch wenige freie Plätze - für 10- bis 13-Jährige im Workshop "Musik produzieren am Tablet" und für 13- bis 16-Jährige im Workshop "Foto-Labor: Digitale Bildbearbeitung". Meldet euch jetzt an!

