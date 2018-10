Das Ferienprogramm 2019 erscheint im Dezember

Bald ist es soweit: Unser neues Ferienprogramm erscheint! Die kreativen Medien-Workshops für 10- bis 16-Jährige haben wir vor allem in den Bereiche rund um Smartphone und virtuelle Welten für euch erweitert. Ihr dürft gespannt sein! Wer den Start auf keinen Fall verpassen will, meldet sich am besten für unsere "Junge Medien-News" an.

