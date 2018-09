Neu: Augmented Reality mit Zappar

Mit der App Zappar kannst du eigene Inhalte durch dein Handy betrachtet in die Realität beamen. So siehst du zum Beispiel den Vogel auf deiner Postkarte fliegen oder kannst den Kölner Dom als Rakete abheben lassen. Wie das möglich ist und was ihr noch alles mit der App machen könnt, erfahrt ihr in unserem Workshop.

Infos & Anmeldung