Freie Plätze in den Herbstferien

Unsere Herbstferien-Angebote haben es in sich: Ob Minecraft, visuelle Filmeffekte, virtuelle Welten in 3D, Filmsynchronisation oder Musikproduktion im Studio - all das (und noch viel mehr) könnt ihr bei uns ausprobieren. Hier seht ihr, wo im Moment noch Plätze frei sind. Weitere Informationen und Anmeldung mit Klick auf den jeweiligen Workshop.

Für 10- bis 13-Jährige:

Für diese Altersgruppe sind alle Workshops bereits ausgebucht. Wenn Sie uns eine Anmeldung schicken, setzen wir Ihr Kind gerne auf die Warteliste.

Für 13- bis 16-Jährige:

C++ Aufbau // 15.10.-19.10.2018 // HF-K2-313 [Köln]

VFX: Visuelle Effekte in der Filmbearbeitung // 15.10.-19.10.2018 // HF-K2-512 [Köln]

Filme neu synchronisieren // 15.10.-19.10.2018 // HF-B2-456 [Bonn]

Virtuelle Welten erschaffen mit Unity 3D // 22.10.-26.10.2018 // HF-K2-617 [Köln]

Musik produzieren im Studio // 22.10.-26.10.2018 // HF-B2-458 [Bonn]

Porträtfotografie - Menschen des 21. Jahrhunderts // 26.10. - 27.10.2018 // M4-K2-516 [Köln]