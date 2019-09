Freie Plätze beim Jobtester Fotograf*in

Fotografieren kann doch heute jeder, oder!? Mitnichten. Gerade in Zeiten der Bilderflut machen ein geschultes Auge und Professionalität den Unterschied zur Hobbyfotografie. In unserem Workshop am 5./ 6. Oktober lernt ihr den Beruf Fotograf*in kennen und bekommt von einem Profi Feedback zu euren Bildern.

