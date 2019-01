IT-Berufe kompakt: Girls`Day am 28. März!

Ob Smartphone-App, Online-Shop oder intelligente Ampelsteuerung: hinter all diesen Produkten und Dienstleistungen steckt Programmierarbeit. Bei uns informiert euch eine Fachfrau über mögliche Berufsfelder, Ausbildung, Studium und Co und steigt mit euch in praktische IT-Arbeit ein.

