Werde Teil des Teams!

Wir sind eine Stiftung der Sparkasse KölnBonn im Themenfeld Medienpädagogik. Bildung und Digitalisierung sind unsere Herzensanliegen und wir sind uns bewusst, dass wir damit enorm wichtige gesellschaftliche Aufgaben mitgestalten. Das macht Freude und motiviert uns sehr. Wir bleiben ständig am Ball und konzipieren neue Bildungsangebote. In den Schulferien realisieren wir in Köln und Bonn ein kreatives Programm für 8- bis 16-Jährige. Außerhalb der Ferien entwickeln wir mit Schulklassen Medienprojekte und bieten Workshops an Nachmittagen und Wochenenden an. Für unser sechs Menschen umfassendes, engagiertes Team suchen wir Verstärkung für den Bereich Verwaltung:

25 Stunden / 4 Tage pro Woche / Im Mediapark Köln

Beginn zum 01.03.2023

Du organisierst und kommunizierst gerne und magst es, Eltern, Lehrpersonen und junge Menschen, die sich für unsere Angebote interessieren, zu beraten. Du bearbeitest die Anmeldungen und gehst sensibel auf individuelle Wünsche und Besonderheiten ein. Du nimmst Dich gerne der Organisation unseres Büros und unserer Schulungsräume an. Du hast einen sicheren Umgang mit PC / MS-Office und findest Dich schnell in Software und Kursdatenbank zurecht. Kenntnisse in Buchhaltung und Etatplanung sind selbstverständlich. Falls Du Vorwissen im Bereich der Medienbildung hast, ist das von Vorteil. Viel wichtiger aber ist uns, dass Du verlässlich und ansprechbar für unsere Workshop-Teilnehmenden bist: von der ersten Beratung über die Anmeldung bis zum Empfang vor Ort. Das ist im mobilen Office bedingt umsetzbar, deshalb arbeiten wir nur in geringem Umfang remote.

Wir bieten ein Jobticket, vermögenswirksame Leistungen und auf Wunsch ein Leasing-Bike.

Wenn Du Fragen hast, melde Dich gerne bei Thomas unter 0221 88895482 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung sowie Deine Gehaltsvorstellung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!