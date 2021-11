Einstieg in 3D-Modellierung für 16- bis 21-Jährige

Am 27. November findet in Köln das erste Mal ein 3D-Workshop für unsere "Älteren" statt. Hier bekommt ihr Basiswissen in der kostenlosen Software Blender vermittelt. Es sind noch Plätze frei.

Weitere Infos und Anmeldung