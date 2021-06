Workshops für 8- bis 10-Jährige

In den Sommerferien können Kinder von acht bis zehn Jahren bei uns spielerisch in die kreative Medienarbeit einsteigen. Wir haben noch Plätze frei z.B. in den Workshops Tablet kreativ, Musik-Video selber machen oder Musik produzieren am Tablet.

Weitere Infos & Anmeldung