Freie Plätze "Game-Programming mit Unity"

Ihr seid zwischen 16 und 21 Jahre alt und plant, euer eigenes Spiel zu entwickeln? Oder wolltet immer schonmal Unity kennenlernen? Vielleicht soll`s aber auch beruflich in Richtung Gamesbranche gehen? Dann kommt am 21. Mai zu uns in den Mediapark!

