Freie Plätze "Einstieg in 3D-Modellierung mit Blender"

Ihr seid zwischen 16 und 21 Jahre alt und wolltet schon immer mal lernen, wie man 3D-Grafiken für digitale Spiele kreiert? Dann seid ihr in unserem Workshop am 30. April in Köln genau richtig! Hier bekommt ihr das Basiswissen über 3D-Modellierung in der kostenlosen Software Blender vermittelt.

