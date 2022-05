Freie Plätze "Experimentelles Zeichnen"

16- bis 21-Jährige aufgepasst: In unserem Wochenend-Workshop "Experimentelles Zeichnen am iPad" am 14./28. Mai in Köln haben wir noch Plätze frei. Illustrator, Designer und Zeichenlehrer Jakob (alias „OPTIK“) erkundet mit euch das Potenzial des iPads und unterstützt euch dabei, eure ganz eigenen Styles zu entwickeln.

Weitere Infos & Anmeldung