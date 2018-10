Freie Plätze in den Jobtester-Workshops

Am Wochenende vom 17. bis 18. November probieren sich 15- bis 21-Jährige im "Jobtester Tontechniker*in" in eigenen Audioaufnahmen und lernen jede Menge über Technik und Beruf. Am Samstag, den 24. November, stellt unser Kooperationspartner "Venista Ventures" die Aufgaben eines Online-Marketing-Managers vor und es gibt Einblicke in die Welt der digitalen Wirtschaft. In beiden Workshops sind noch Plätze frei.

Infos & Anmeldung