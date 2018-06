Try4IT - der IT-Crashkurs in den Sommerferien

Wie sieht eigentlich der Berufsalltag in der IT-Branche aus? Wer sich für Computer, Programmierung und Co interessiert und vielleicht sogar eine Ausbildung in diesem Bereich machen möchte, dem empfehlen wir den dreitägigen „Crashkurs“ Try4IT, der vom Heinrich-Hertz-Europakolleg in Bonn durchgeführt und von unserer Stiftung unterstützt wird.

Infos und Anmeldung