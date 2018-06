Ab ins Studio: Fernsehen

Im WDR STUDIO ZWEI übernehmen 15- bis 21-Jährige unterschiedliche Aufgaben, um so eine eigene Magazinsendung zu entwickeln und eigene Moderationen, Interviews oder Korrespondenten-Beiträge aufzuzeichnen. In unserem eintägigen Workshop lernen die Teilnehmer*innen auf diese Weise die unterschiedlichen Berufe kennen, die an der Produktion von Sendungen beteiligt sind. Ein paar Plätze sind noch frei.

Information und Anmeldung