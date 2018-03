Kicken & lesen: Medien-Workshops zum Thema "Fußball"

Seit diesem Jahr unterstützen wir das Projekt kicken & lesen der SK Stiftung Kultur durch kreative Medien-Workshops. In den vergangenen Wochen kamen mehrere kicken & lesen-Teams für jeweils einen halben Tag zu uns in die Stiftung, um gemeinsam einen Fußball-Podcast oder ein -Video zu erstellen. Entstanden sind spannende Spielberichte und lustige Pressekonferenzen.

Im Rahmen des Projektes kicken & lesen treten zwölf Teams verschiedener Kölner Schulen gegeneinander an: Es geht darum, ein Jahr lang Lesefertigkeit und Ballgefühl zu trainieren, um im abschließenden Book Slam und Fußballturnier gleichermaßen zu punkten. Durch die Workshops in der sk stiftung jugend und medien wird neben dem Gespür für Sprache und der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema "Fußball" zusätzlich die Medienkompetenz der teilnehmenden Fünft- und Sechstklässler geschult.

Die Workshops wurden von den einzelnen Teams im Vorfeld gut vorbereitet. Mit viel Fantasie hatten die Schüler Spielberichte ausgearbeitet und Interview-Fragen gesammelt, die - nach einer Einführung in die dafür notwendige Technik - eingesprochen bzw. aufgezeichnet wurden. Gar nicht so einfach, einen vorbereiteten Text so ins Mikrofon zu sprechen, dass er natürlich und nicht gelangweilt klingt. Wie gut, dass man bei einer Aufzeichnung, die nicht "live on air" ist, Versprecher einfach "rausschneiden" kann. Wie das geht, erfuhren die Hobby-Reporter von ihrem Dozenten Nils Domrös.

Als alle Spielberichte kommentiert, die Interviews im Kasten und die Abmoderation erfolgreich eingesprochen war, wurden die Podcasts und Filme noch mit passenden Hintergrundgeräuschen versehen.

Einige Workshop-Ergebnisse sind hier zu hören:

Bundesligakonferenz Nr. 1

Bundesligakonferenz Nr. 2

Bundesligakonferenz Nr. 3

Musik: Orange Free Sounds - Modern Synth Loop 130 bpm / Creative Commons Attribution 4.0 International License

"Erst habe ich nicht gedacht, dass ich der Moderator sein kann. Aber es hat total Spaß gemacht und auf das Ergebnis bin ich stolz."

Teilnehmer, 11 Jahre

kicken & lesen ist ein Projekt zur Leseförderung für Jungen. Es wird durchgeführt von unserer Schwester-Stiftung SK Stiftung Kultur in Kooperation mit der Stiftung 1. FC Köln. Das Projekt basiert auf einer Initiative der Baden-Württemberg-Stiftung und des VfB Stuttgart 1893 e.V. Die sk stiftung jugend und medien unterstützt das Projekt durch kreative Medien-Workshops.

Zur Website von kicken & lesen Köln