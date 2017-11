Podcasts über den Klimawandel

Vom 6. bis zum 10. November ist die 9. Klasse des Thusnelda-Gymnasiums in der Stiftung zu Besuch. Die SchülerInnen beschäftigen sich mit den Themen Klima, Klimawandel und Weltklimakonferenz. In der Projektwoche, die wir in Kooperation mit der Tropenwaldstiftung OroVerde veranstalten, entstehen Podcasts rund um die 23. Weltklimakonferenz, die derzeit in Bonn stattfindet.

Die SchülerInnen lernen Radioformate, Aufnahmegeräte und Schnitttechniken kennen und bekommen Tipps zum Führen von Interviews.

In einem Online-Tagebuch wird der Verlauf des Projektes dokumentiert:

Projekttagebuch Podcast