Jetzt anmelden zum Medienaperitif 2017

Am Mittwoch, den 18. Oktober, findet unser diesjähriger Medienaperitif in den Kölner Stiftungsräumen statt. In den Workshops beschäftigen wir uns mit Radioprojekten mit Kindern und Jugendlichen, dem Umgang mit Cyber-Mobbing und Hate Speech sowie dem Einstieg ins Programmieren mit Minecraft.

