Jetzt anmelden zum Jobtester "Spielfilm-RegisseurIn"

Am 1. und 2. April kommt die preisgekrönte Spielfilm-Regisseurin Nicole Weegmann in die Kölner Stiftung und gibt 15- bis 21-Jährigen Einblicke in das komplexe Arbeitsfeld der Regie. Dabei lernen sie u.a. den Ablauf von Dreharbeiten kennen und filmen eine eigene Dialogszene.

