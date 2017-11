HDR-Tier-Fotografie: Foto-Safari im Museum Koenig

Am 9. und 10. Dezember veranstalten wir in Zusammenarbeit mit dem Museum Koenig in Bonn einen Workshop zur HDR-Fotografie. In dem ein Motiv mehrfach mit unterschiedlichen Belichtungsverhältnissen fotografiert wird, entstehen farbintensive Hochkontrastbilder. Fotografiert wird die einheimische und exotische Tierwelt im Museum Koenig.

