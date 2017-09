Freie Plätze in den Herbstferien

In den Herbstferien können 10- bis 16-Jährige in der Stiftung zum Beispiel Lego Roboter programmieren, Musik am Tablet produzieren, auf Foto-Safari gehen oder zum Radio-DJ werden. Im Moment sind in den unten aufgeführten Workshops noch Plätze frei.

Für 10- bis 13-Jährige:

LEGO Mindstorms // 23.10.-27.10.2017 // HF-B1-154 [Bonn]

Musik produzieren am Tablet //26.10.-27.10.2017 // HF-K1-405 [Köln]

Medien-Mix // 30.10.-03.11.2017 // HF-B1-054 [Bonn]

Minecraft-Baumeister: Schiffe und Schätze // 03.11.2017 // HF-B1-660 [Bonn]

Für 13- bis 16-Jährige:

Virtuelle Welten erschaffen mit Unity 3D // 23.10.-27.10.2017 // HF-K2-612 [Köln]

C++ Aufbau //23.10.-27.10.2017 // HF-K2-310 [Köln]

Radio: DJ an den Reglern // 23.10.-27.10.2017 // HF-B2-453 [Bonn]

Foto-Safari: Digitalfotografie // 30.10.-31.10.2017 // HF-K2-511 [Köln]

Musik produzieren am Computer // 30.10.-02.11.2017 // HF-B2-454 [Bonn]