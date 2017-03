Jetzt schnell anmelden: Freie Plätze im März

Am 18. März können 10- bis 13-Jährige mit Minecraft Redstone Schaltungen konstruieren, um zum Beispiel Geheimtüren zu öffnen oder Lichter an- und auszuschalten. Und am 25. März erstellen 8- bis 10-Jährige mit der Programmiersprache "Scratch" kinderleicht eigene Animationen aus verschiedenen Figuren, Hintergründen und Tönen.

Weitere Infos und Ameldung