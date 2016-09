Freie Plätze in den Herbstferien

In den Herbstferien könnt ihr bei uns Musik am Tablet und im Studio produzieren, Spiele programmieren und verschiedene Foto-Effekte wie Glitch Art oder Lightpainting ausprobieren. In ein paar unserer Workshops (vor allem für die 13- bis 16-Jährigen) sind noch Plätze frei - mit Klick auf den Titel erfahrt ihr mehr über den jeweiligen Workshop und kommt von dort direkt zur Anmeldung.

Für 10- bis 13-Jährige:

Machinima: Filme mit Minecraft // 10.10.-14.10.2016 // HF-B1-563 [Bonn]

Für 13- bis 16-Jährige:

Spiele programmieren mit Flash & ActionScript // 10.10.-14.10.2016 // HF-K2-309 [Köln]

Virtuelle Welten erschaffen mit Unity 3D // 17.10.-21.10.2016 // HF-K2-615 [Köln]

Musik produzieren im Studio // 17.10.-21.10.2016 // HF-B2-455 [Bonn]