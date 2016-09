Freie Plätze in den Herbstferien

In den Herbstferien könnt ihr bei uns Musik am Tablet und im Studio produzieren, Spiele programmieren und virtuelle Welten kreieren. In ein paar unserer Workshops sind noch Plätze frei - mit Klick auf den Titel erfahrt ihr mehr über den jeweiligen Workshop und kommt von dort direkt zur Anmeldung.

Für 10- bis 13-Jährige:

Machinima: Filme mit Minecraft // 10.10.-14.10.2016 // HF-B1-563 [Bonn]

Musik produzieren am Tablet // 13.10.-14.10.2016 // HF-K1-405 [Köln]

Schreiben am PC mit 10 Fingern // 13.10.-14.10.2016 // HF-K1-620 [Köln]

Für 13- bis 16-Jährige:

Spiele programmieren mit Flash & ActionScript // 10.10.-14.10.2016 // HF-K2-309 [Köln]

Virtuelle Welten erschaffen mit Unity 3D // 17.10.-21.10.2016 // HF-K2-615 [Köln]

Musik produzieren im Studio // 17.10.-21.10.2016 // HF-B2-455 [Bonn]