Freie Plätze in den Jobtester-Workshops

Am 18. und 19. November finden die letzten beiden Jobtester-Workshops des Jahres statt. In Bonn können die TeilnehmerInnen ausprobieren, wo man als Ton-TechnikerIn überall tätig wird. In Köln dreht sich beim Jobtester "Fernseh-ModeratorIn" alles ums Texten, Improvisieren und vor-der Kamera-Stehen.

Information und Anmeldung