Schreiben am PC mit 10 Fingern im November

Am 12. und 13. November findet von 14:30-17:30 Uhr in Köln der letzte Workshop zum "Schreiben am PC mit 10 Fingern" in diesem Jahr statt. Mit Hilfe der „EmoLearn-Methode" lernen die TeilnehmerInnen, sich blind auf der Tastatur zurechtzufinden. Dabei kommen Tricks zur Anwendung, die auch Gedächtniskünstler nutzen. Es sind noch ein paar Plätze frei.

