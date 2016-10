Freie Plätze im Jobtester "Radio-ModeratorIn"

Gute Laune am Mikrofon ist wichtig, aber nicht alles: Jemand, der am Mikrofon sitzt, muss sich in vielen Themenbereichen auskennen. Er weiß, wie er kreative Gedanken pfiffig formuliert und gut präsentiert. Der Workshop "Radio-ModeratorIn" bietet am 5. und 6.11. einen praktischen Einblick in das Berufsfeld. Es gibt noch ein paar freie Plätze!

Zur Anmeldung