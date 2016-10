LAN-Party "League of Legends"

In unserem kostenlosen Spiele-Tester-Workshop zu "League of Legends" sind Plätze freigeworden. Die LAN-Party für 12- bis 16-Jährige findet am Freitag, den 7. Oktober von 15 bis 18 Uhr in unserem Bonner Schulungsraum statt. Kurzentschlossene können sich

hier anmelden