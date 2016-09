Freier Platz im Jobtester "MediendesignerIn"

In unserem Jobtester "MediendesignerIn - Schwerpunkt Animation, Web und Digital Signage" ist kurzfristig ein Platz freigeworden. Der Workshop findet am Samstag, den 24. und am Sonntag, den 25. September in Köln statt. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, kann sich also noch schnell anmelden.

